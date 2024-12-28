Об основателе Pink Floyd Сиде Барретте снимут фильм

У Джейсена есть компания Veritas Entertainment: она занималась вопросом авторских прав на музыкальный каталог Боба Дилана и жизненную историю для байопика артиста. Теперь продюсер рассказал о своих творческих планах в беседе с подкастом The Town With Matthew Belloni.



Сид Барретт

«Нам очень повезло участвовать в создании фильма о Бобе "Никому не известный". Благодаря этому мы сейчас сотрудничаем с отличным сценаристом-режиссером Уошем Уэстмолендом. Мы вместе работаем над фильмом о Сиде Барретте, одном из основателей Pink Floyd».

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Уош Уэстмоленд известен как постановщик и сценарист фильмов «Все еще Элис» (2014) с Джулианной Мур и «Колетт» (2018) с Кирой Найтли. Он также появился в небольшой роли в фильме «Бархатная золотая жила» (1998), вдохновленном биографиями Дэвида Боуи и Игги Попа.

Байопик Сида Барретта – не единственный новый проект Питера Джейсена. Он также хочет снять фильм о «Маме» Касс Эллиот, участнице группы The Mamas & the Papas. Компания Джейсена уже общалась с Оуэн Ванессой Эллиот, дочерью певицы: они почти договорились о приобретении прав на ее книгу «Моя мама, Касс» (2024). Пока продюсер не уточнил ни даты выхода байопиков, ни сроки их создания.

Фильм о Бобе Дилане «Никому не известный» вышел в мировой прокат 25 декабря. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе, также в картине снялись Эдвард Нортон и Эль Фаннинг.