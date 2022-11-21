Роджер Уотерс перезаписал «Comfortably Numb»

Через несколько лет после того, как Pink Floyd завершил свое огромное мировое турне в поддержку A Momentary Lapse of Reason, музыканты отыграли разовое выступление в 1990 году вместе с Полом Маккартни, Genesis и Эриком Клэптоном среди других гостей, все они лауреаты престижной премии Silver Clef Award, которая отмечает выдающиеся заслуги перед британской музыкальной индустрией.

