Роджер Уотерс перезаписал «Comfortably Numb»

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Роджер Уотерс записал новую версию одной из самых известных и знаковых песен Pink Floyd «Comfortably Numb» из знаменитого альбома «The Wall».

Роджер Уотерс подготовил новую аранжировку вместе со своей концертной группой для исполнения на концертах текущего сольного тура «This is Not A Drill».

Roger Waters
Roger Waters

«Во время локдауна я сделал демо-запись новой версии «Comfortably Numb» для исполнения в качестве первой песни нашего нового шоу «This Is Not A Drill». Я понизил тональность до ля минор, чтобы сделать песню мрачнее, убрал гитарные соло, за исключением завершающей части композиции, где есть душераздирающе красивое вокальное соло от Шанай Джонсон, одной из наших новых вокалисток».

Новую версию музыкант сопроводил и новым анимационным клипом.

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