Роджер Уотерс перезаписал «Comfortably Numb»

Роджер Уотерс подготовил новую аранжировку вместе со своей концертной группой для исполнения на концертах текущего сольного тура «This is Not A Drill».
«Во время локдауна я сделал демо-запись новой версии «Comfortably Numb» для исполнения в качестве первой песни нашего нового шоу «This Is Not A Drill». Я понизил тональность до ля минор, чтобы сделать песню мрачнее, убрал гитарные соло, за исключением завершающей части композиции, где есть душераздирающе красивое вокальное соло от Шанай Джонсон, одной из наших новых вокалисток».
Новую версию музыкант сопроводил и новым анимационным клипом.
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