Pink Floyd выпустили 12 концертных альбомов

В 2021 году выходит книга стихов первого лидера Pink Floyd Сида Барретта «The Lyrics of Syd Barrett». Cоставителями сборника стали Дэвид Гилмор и его жена, писательница Полли Сэмсон.

Книга появится в продаже 18 февраля 2021 года в Европе и 6 мая 2021 года в Северной Америке. В нее вошли 56 текстов, что делает издание самым полным собранием сочинений создателя Pink Floyd.



«The Lyrics of Syd Barrett»



Основной корпус работ он создал в 1966-67 годах, когда ему было 20 лет. Уже во время записи первого альбома группы «The Piper at the Gates of Dawn» на поведении Баррета стали сказывать эффекты регулярного употребления ЛСД, а к концу года его психическое расстройство стало...