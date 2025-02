Pink Floyd перевыпустит весной «Live At Pompeii» в 4K и IMAX

Согласно пресс-релизу, фильм был тщательно восстановлен вручную, кадр за кадром, с оригинального негатива, снятого на 35-миллиметровую пленку, обнаруженную в «пяти банках с сомнительными этикетками в личных архивах Pink Floyd».

«Недавно отреставрированная версия представляет собой первую полную 90-минутную версию, объединяющую 60-минутный исходный монтаж выступления с дополнительными документальными фрагментами студии Abbey Road, снятыми вскоре после этого», — объяснила Лана Топхэм, директор по реставрации Pink Floyd.

Звук фильма также был заново смикширован в форматах 5.1 и Dolby Atmos Стивеном Уилсоном.

Live At Pompeii

Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII выйдет в кинотеатрах и IMAX по всему миру с 24 апреля, билеты поступят в продажу с 5 марта. Кроме того, сопутствующий концертный альбом с новым микшированным аудио будет выпущен в цифровом формате, на CD и виниле, а также в Dolby Atmos с 2 мая. Предварительные заказы уже принимаются .

На видеозаписи Live at Pompeii запечатлено выступление Pink Floyd в пустом древнеримском амфитеатре в Помпеях, Италия, в октябре 1971 года. Под пристальным вниманием камер Эдриана Мабена Роджер Уотерс, Дэвид Гилмор, Ричард Райт и Ник Мейсон исполнили такие песни, как «Careful With That Axe, Eugene», «A Saucerful Of Secrets», «One Of These Days», «Set The Controls For The Heart Of The Sun» и «Echoes».