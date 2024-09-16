Pink Floyd может продать свой каталог за 500 млн долларов

Потенциальная продажа каталога Pink Floyd была темой многочисленных обсуждений в течение последних нескольких лет, но все меньше вероятность того, что сделка может состояться. Теперь Financial Times сообщает, что Sony Music ведет «предварительные переговоры» о приобретении музыки группы примерно за 400–500 миллионов долларов.



Pink Floyd

Подробности сделки держатся в тайне, и представители ни группы, ни Sony не ответили на запросы СМИ о комментариях. Но если цена так высока, как показывают сообщения, это будет означать, что замечания Уотерса не оказали большого влияния. Более низкая цена будет означать, что он фактически обесценил каталог.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Группа, казалось, была близка к заключению сделки еще в 2022 году, но продолжающаяся вражда между участниками группы — особенно из-за противоречивых политических заявлений Роджера Уотерса относительно Израиля и Украины — по-видимому, осложнила сделку и отпугнула потенциальных покупателей.

Бывший коллега Уотерса по группе Дэвид Гилмор согласился с оценкой своей жены Полли Сэмсон, высказанной в Twitter еще в феврале, что Уотерс был «антисемитом до мозга костей». Уотерс поспешил опровергнуть эти обвинения, назвав их «подстрекательскими и совершенно неточными».