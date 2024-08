Дэвид Гилмор выпустил песню на стихи жены

Он станет частью альбома «Luck And Strange», который увидит свет 6 сентября на лейбле Sony Music. Для Дэвида Гилмора это будет первый альбом с новым материалом за последние девять лет.

Музыкант записал новый трек «Dark and Velvet Nights», взяв за основу стихотворение своей жены Полли, которое она написала к годовщине их свадьбы.

«Музыка возникла в один прекрасный день, — рассказал Гилмор. — На годовщину нашей свадьбы Полли подарила мне прекрасное стихотворение, оно лежало на столе рядом со мной, и я решил наиграть его, потому что мне было интересно послушать, как слова лягут на музыку. Я сыграл его Полли, и она сказала: “Чудесно, отлично, мне нужно немного повозиться с этим”. Она добавила пару куплетов, и получилось очень удачное произведение».



Дэвид Гилмор

Альбом «Luck And Strange» был создан Гилморами во время пандемии коронавируса в 2020-2021 годах. В этот период они часто проводили прямые трансляции и выступали вместе. По словам Гилмора, «Luck And Strange» — «лучший альбом, который он сделал со времён “The Dark Side of the Moon” Pink Floyd 1973 года».