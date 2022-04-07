Pink Floyd выпустил песню с солистом «Бумбокса»

Это первая новая песня Pink Floyd с 1994-го года. Все доходы от песни пойдут на гуманитарную помощь Украине. Посмотреть клип можно на Youtube (из России используйте VPN).



Hey Hey Rise Up

В треке используется вокал Андрея Хлывнюка, взятый из его поста в соцсетях о том, как он на Софийской площади в Киеве поет «Ой, калина красная на лугу», зажигательную украинскую народную песню протеста, написанную во время Первой мировой войны. Название трека Pink Floyd взял из последней строчки песни «Эй, эй, вставай и радуйся».

Видео на «Hey Hey Rise Up» снято известным режиссером Мэтом Уайткроссом в тот же день, когда был записан трек.

Гилмор, у которого есть украинская невестка и внуки, говорит:





«Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого гнусного акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее народа одним крупнейших мировых держав».

Говоря о своих надеждах на трек, Гилмор говорит:

«Я надеюсь, что он получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать средства и поднять моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина. На обложке трека изображен национальный цветок Украины, подсолнух, работы кубинского художника Йосана Леона. Обложка сингла является прямой отсылкой к женщине, которую видели по всему миру, раздающей семена подсолнечника российским солдатам и говорящей им носить их в карманах, чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли».

В процессе записи к Дэвиду Гилмору и Нику Мэйсону присоединились давний басист Pink Floyd Гай Пратт и клавишник Нитин Сони.