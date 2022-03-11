Pink Floyd и Дэвид Гилмор удалят музыку со стримингов России и Белоруссии

Группа Pink Floyd объявила сегодня в соцсетях, что Pink Floyd, начиная с пятницы, удаляет часть своего каталога с цифровых музыкальных платформ в России и Белоруссии.

«Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются из всех поставщиков цифровой музыки в России и Беларуси», — говорится в сообщении.

В число альбомов, которые исчезнут с российских и белорусских платформ, войдут студийные альбомы Pink Floyd «A Momentary Lapse of Reason» (1987), «The Division Bell» (1994) и «The Endless River» (2014). Гилмор также выпустил четыре сольных студийных альбома за свою карьеру, последним из которых является «Rattle That Lock» 2015 года.







«The Division Bell» (1994)

Столь редкое единодушие между Гилмором и остальными участниками группы объясняется сходностью оценок и личным фактором. Ранее в этом месяце Гилмор писал в Твиттере:

«Российские солдаты, прекратите убивать своих братьев. В этой войне не будет победителей. Моя невестка украинка, и мои внучки хотят посетить и узнать свою прекрасную страну. Останови это, пока все не было уничтожено. Путин должен уйти».