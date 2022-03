Pink Floyd и Дэвид Гилмор удалят музыку со стримингов России и Белоруссии

Группа Pink Floyd выложили на стриминговые сервисы сразу 12 концертных альбомов, записанных с 1970 по 1972 год.

Никакого объявления или разъяснений перед их выпуском сделано не было.







Самая ранняя запись под названием They Came In Peace смонтирована из выступлений в университете Лидса 28 февраля 1970 года и Вашингтонском университете 16 ноября 1971 года, включает семь треков и длится один час 34 минуты. А на последней записи, сделанной в Токио 16 марта 1972 года, группа Pink Floyd исполняет семь треков из «The Dark Side Of The Moon», последовательно, - почти за год до выхода альбома.



