Pink Floyd и Дэвид Гилмор удалят музыку со стримингов России и Белоруссии

Группа Pink Floyd объявила сегодня в соцсетях, что Pink Floyd, начиная с пятницы, удаляет часть своего каталога с цифровых музыкальных платформ в России и Белоруссии.
«Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России в Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются из всех поставщиков цифровой музыки в России и Беларуси», — говорится в сообщении.
В число альбомов, которые исчезнут с российских и белорусских платформ, войдут студийные альбомы Pink Floyd «A Momentary Lapse of Reason» (1987), «The Division Bell» (1994) и «The Endless River» (2014). Гилмор также выпустил четыре сольных студийных альбома за свою карьеру, последним из которых является «Rattle That Lock» 2015 года.
Столь редкое единодушие между Гилмором и остальными участниками группы объясняется сходностью оценок и личным фактором. Ранее в этом месяце Гилмор писал в Твиттере:
«Российские солдаты, прекратите убивать своих братьев. В этой войне не будет победителей. Моя невестка украинка, и мои внучки хотят посетить и узнать свою прекрасную страну. Останови это, пока все не было уничтожено. Путин должен уйти».
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