Роджер Уотерс выпустил 79-летнюю версию альбома Pink Floyd «The Dark Side Of The Moon»

Музыкант переосмыслил знаменитую пластинку в честь её 50-летия. Новая версия получила заголовок «The Dark Side Of The Moon Redux».

Уотерс рассказал о причинах, по которым решил переосмыслить легендарный восьмой альбом Pink Floyd.

«Оригинальная пластинка в некотором роде похожа на жалобы и стенания старика на состояние человечества. Но Дэйв, Рик, Ник и я были так молоды, когда сделали это, и если вы посмотрите на мир вокруг нас, ясно, что сообщение не было усвоено. Вот почему я начал думать о том, что может принести мудрость 80-летнего человека, если переосмыслить альбом. Я безмерно горжусь тем, что мы создали, работой, которая может гордо стоять рядом с оригиналом, рука об руку через полувековое расстояние».



Roger Waters

На Youtube-канале Роджера Уотерса есть видеообращение, в котором он подробнее проговаривает эти мысли, а также представляет состав музыкантов, с которыми записал новую версию. Ни Дэвид Гилмор, ни Ник Мейсон никаким образом не были задействованы в перезаписи.

И еще несколько слов от Роджера, объясняющих его задумку.

«Это не замена оригиналу, который, очевидно, незаменим. Но это способ для 79-летнего мужчины посмотреть через прошедшие 50 лет в глаза 29-летнего и сказать, цитируя мое стихотворение о моем Отце: «Мы сделали все возможное, мы сохранили его доверие, наш папа гордился бы нами»».

Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон похвалил новую версию «The Dark Side Of The Moon», послушав ее заранее:

«До меня дошли слухи, что Роджер работает над своей собственной версией. Было предположение, что это будет пустышка-спойлер, и Роджер сделает всё, не отступая от оригинальной версии. На самом деле он прислал мне копию того, над чем он работал, и я ответил ему: «С досадой признаю, что это абсолютно блестяще!» Именно так. Это совсем не то, что было бы пустышкой в отношении оригинала, это интересное дополнение к оригинальному альбому».