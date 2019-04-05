Тур Уотерса Us+Them станет фильмом

За два года экс-лидер Pink Floyd сыграл 157 концертов, зрителями которых стали 2,3 миллиона зрителей. Одно из этих выступлений, прошедшее в голландском Амстердаме в июне 2018 года, станет основным материалом для производства киноверсии Us+Them.

Режиссёром фильма станет Шон Эванс, ранее отвечавший за создание Roger Wates: The Wall 2015 года. Прокатом картины займётся британская компания Trafalgar Releasing Ltd, которая также неоднократно сотрудничала с Уотерсом за последние годы.



Roger Waters

Фильм-концерт пока что не имеет официального названия. Создатели планируют начать прокат осенью 2019 года, а через несколько месяцев выпустить фильм на физических носителях.