Уотерс потребовал вернуть его в соцсети Pink Floyd

Сегодня Роджерс выложил официальное обращение на своем канале. По мнению Уотерса, отстуствие какой-либо информации о нем на сайте и в социальных сетях Pink Floyd является в корне неправильным.

Одной из вещей, которые я высказал, являлось предположение о том, что 30 миллионов человек, подписанных на сайт и аккаунты в соцсетях Pink Floyd, оформили подписку ради доступа к общим творческим достижениям пяти человек: Сида, меня, Рика, Ника и Дэвида. И следовательно, было бы честным и правильным, если бы каждый из нас имел равный доступ и возможность делиться своими проектами и новостями в этих источниках.

Но Дэвид думает, что он безраздельно обладает правом на наследие Pink Floyd. Я подозреваю, что факт того, что я покинул группу в 1985-м заставляет его думать, что он и есть Pink Floyd, а я просто должен закрыть свой рот».