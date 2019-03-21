Роджера Уотерса забанили в фейсбук-группе Pink Floyd

«История солдата» была сочинена Игорем Стравинским в 1917 году на текст Шарля Фердинанда Рамю для трех исполнителей (Рассказчик, Солдат и Дьявол) и семи инструментов: скрипка, контрабас, фагот, корнет-а-пистон, тромбон, кларнет и перкуссия.





Роджер Уотерс сделал английскую адаптацию французского текста, и сам озвучил роли всех персонажей. В записи участвовали семь академических музыкантов, участников Bridgehampton Chamber Music Festival.

