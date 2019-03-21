Роджера Уотерса забанили в фейсбук-группе Pink Floyd

Roger Waters
— Забавно: на Facebook есть страница под названием Pink Floyd, у которой есть 30 миллионов подписчиков или вроде того. У меня нет к ней доступа, — цитирует Уотерса Rock FM. — И самое удивительное для меня, что они сами не задаются вопросом, почему так произошло. Если ты заядлый фанат Pink Floyd, и я спрошу тебя о твоих любимых песнях группы, они, скорее всего, оказались бы где-нибудь между Meddle и The Final Cut. Так оно и есть, так считают люди. Но люди, которые не задают таких вопросов и думают: «А, он злобный засранец-автократ, он разрушил группу и мы ненавидим его», абсолютно не улавливают суть. Абсолютно. Это просто безумие. Вот также и с ситуацией, сложившейся вокруг этой группы в Facebook: ну признайтесь, что вы… не самое умное сообщество. И когда люди говорят «Я здесь не для того, чтобы слушать его политическую болтовню», я хочу спросить их: «А зачем тогда вы вообще сюда пришли?» Тебе не обязательно соглашаться с моими политическими взглядами.
Отмечается, что в сообществе не публикуют материалы о сольном творчестве Уотерса, в то время как события из сольных карьер Дэвида Гилмора и Ника Мейсона регулярно освещаются.
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