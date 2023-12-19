Роджер Уотерс обратился к россиянам

«Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю все это абсурдным», - рассказал Уотерс в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Музыкант поблагодарил ведущих программы за предложение переехать в Россию и отметил, что рад получить возможность обратиться к россиянам.

«Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну. Война - это выгодное дело, они работают на чью-то выгоду, пытаются кого-то обогатить, на войне наживаются огромные миллионы. Это все ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», - добавил исполнитель.



Roger Waters

Ранее Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.