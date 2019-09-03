Роджер Уотерс выступил в поддержку Ассанжа

Церемония вручения состоялась 4 мая 2019 года в Букингемском дворце, и свою награду 75-летний музыкант получил из рук принца Уильяма. В интервью Independent Ник рассказал, что они мило поболтали с принцем:





- У нас есть по крайней мере одно общее увлечение – вертолеты.







Вручение награды