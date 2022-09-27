Роджер Уотерс обратился с открытым письмом к Путину

Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.



Roger Waters

В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».





«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», - написал Уотерс на своей странице в соцсетях.

Он также отметил, что очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.

Ранее у Роджера Уотерса отменился концерт в Польше из-за протестов местных жителей.