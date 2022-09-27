Роджер Уотерс обратился с открытым письмом к Путину

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Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где задал ряд вопросов по ситуации вокруг Украины.

Ранее Уотерс выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Владимира Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.

Roger Waters
Roger Waters

В своем письме к Путину музыкант интересуется, хочет ли российский лидер завершения конфликта на Украине. Он также отметил, что, если бы Путин заявил, что у РФ «нет других территориальных интересов, кроме обеспечения безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», «это бы тоже помогло».


«Я знаю, знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», - написал Уотерс на своей странице в соцсетях.

Он также отметил, что очень надеется на ответ, который может стать достойным шагом на пути к устойчивому миру.

Ранее у Роджера Уотерса отменился концерт в Польше из-за протестов местных жителей.

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