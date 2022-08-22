Роджер Уотерс внесен в списки «Миротворца»

Попадание в неформальные списки «Миротворца» обычно означает невозможность въезда в границы Украины.

Знаменитому музыканту вменяются в вину «антиукраинская пропаганда», «покушение на территориальную целостность Украины» и «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».

В частности, приводятся цитаты из российских и украинских СМИ:

Также Уотерс отметил, что обвинять Россию в том, что Украина разделена на две части, «просто смешно». По его мнению, виновата в этом официальный представитель Госдепартамента США в 2011-2013 годах Виктория Нуланд.

«Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна», — добавил музыкант. При этом он отметил, что демонизация России, ее народа и Владимира Путина применяется политиками Запада не для борьбы с самой Россией, а для контроля собственных граждан и зарабатывания денег».