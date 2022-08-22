Роджер Уотерс внесен в списки «Миротворца»

Попадание в неформальные списки «Миротворца» обычно означает невозможность въезда в границы Украины.
Знаменитому музыканту вменяются в вину «антиукраинская пропаганда», «покушение на территориальную целостность Украины» и «участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией».
В частности, приводятся цитаты из российских и украинских СМИ:
«Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений. Они постоянно их нарушают и заявляют, что могут делать всё, что захотят. Такая позиция меня просто пугает, потому что когда-нибудь это просто убьет нас всех», — сообщил он.
Также Уотерс отметил, что обвинять Россию в том, что Украина разделена на две части, «просто смешно». По его мнению, виновата в этом официальный представитель Госдепартамента США в 2011-2013 годах Виктория Нуланд.
«Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и непреклонные. У вас реально большая и очень сильная страна», — добавил музыкант. При этом он отметил, что демонизация России, ее народа и Владимира Путина применяется политиками Запада не для борьбы с самой Россией, а для контроля собственных граждан и зарабатывания денег».
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