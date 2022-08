Роджер Уотерс внесен в списки «Миротворца»

Мероприятие прошло напротив здания британского министерства внутренних дел. Участники митинга выступили против экстрадиции основателя WikiLeaks в США, передает "Россия 24".







Роджер Уотерс призвал освободить австралийца и исполнил культовую композицию Wish You Were Here.



Roger Waters



Ассанжа арестовали в апреле 2019 года, после того как власти Эквадора отказали ему в дальнейшем предоставлении убежища. Теперь суд рассматривает запрос о его экстрадиции в США. Там основателю