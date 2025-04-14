Убийце Игоря Талькова запросили 14 лет тюрьмы

В понедельник в Петроградском районном суде Петербурга завершились прения сторон по делу Шляфмана, который заочно обвиняется по пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту «д» статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

«Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Защита просила Шляфмана оправдать», — говорится в сообщении суда.

Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов — Игорем Малаховым — Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову.



Игорь Тальков

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При изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокуратурой города проанализированы допросы более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия.

Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. В соответствии с частью 5 статьи 247 УПК РФ (участие подсудимого) названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.