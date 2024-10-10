Обвиняемого в убийстве Игоря Талькова допросили в Израиле

Его заочно обвиняют в убийстве певца.

Валерий Шляфман в ходе допроса отрицал свою причастность к гибели Игоря Талькова, пишет издание без ссылки на источник. Другие подробности его разговора со следователями издание 47News не приводит. По данным 47news, всего российские следователи провели в Израиле допросы по трем делам об убийствах. Как утверждается, израильские правоохранительные органы сопровождали сотрудников СК РФ и «оказывали им содействие».



Игорь Тальков

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Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Конфликт возник между представителями Талькова и певицы Азизы из-за очередности выступлений.

По версии следствия, Шляфман выхватил оружие у телохранителя Азизы и выстрелил в него, но пуля попала в Талькова.

В феврале 1992 года Шляфман, которого обвинили в убийстве по неосторожности, уехал из России в Израиль и сменил фамилию на Высоцкий. Тогда расследование приостановили, но в 2018 году СК РФ его возобновил.