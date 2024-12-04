Азиза рассказала в суде свою версию убийства Талькова

Она заявила, что разнимала в драке своего телохранителя и директора певца Валерия Шляфмана, а о самой стрельбе узнала, когда была в гримёрке.



Игорь Тальков

По словам 60-летней певицы, которая сегодня давала показания в Петроградском районном суде, после драки она ушла в гримёрную комнату, через некоторое время раздался крик, что Тальков ранен. Она увидела своего возлюбленного, бодигарда Игоря Малахова и сперва подумала, что ранили его, так как он был весь в крови. Пистолет она увидела сама в бачке туалета в туалетной комнате. Азиза достала оружие и передала его, как улику. По словам Азизы, она знала, что у Малахова был пистолет. Она предположила, что оружие в драке выхватил Шляфман, который мог быть в состоянии аффекта, и выстрелил в Талькова.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



По словам артистки, перед стрельбой она пыталась разнять дравшихся, потом ушла. Азиза утверждает, что сама пострадала в драке — была вся в крови, у неё оторвался ноготь.

Тальков погиб в драке между своим директором Шляфманом и телохранителем певицы Азизы и её возлюбленным Игорем Малаховым, напоминает SHOT. Певица просила поменять очерёдность выступлений на концерте в «Юбилейном».

Ранее показания по делу дала Наташа Королёва.