Возобновлено расследование убийства Игоря Талькова

Расследование было возобновлено в связи с ходатайством вдовы убитого Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей, сообщает РАПСИ.



Игорь Тальков

«До нее потерпевшей в деле была мать певца, но она умерла. В ближайшее время вдова Талькова будет допрошена, после чего ей и ее защитнику будут представлены для ознакомления материалы уголовного дела», — сказали в ГСУ.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, д» статьи 102 УК РСФСР (убийство из хулиганских побуждений, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Но, как сообщает ГСУ, в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых дело было переквалифицировано по части 106 УК РСФСР (убийство по неосторожности), а 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года были вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана.

«Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но в январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в государство Израиль. 19 марта 1993 года производство по уголовному делу было приостановлено на основании пункта 1 части 1 статьи 195 УПК РСФСР, то есть в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание», — сказали в ГСУ.