Суд заочно арестовал Шляфмана за убийство Игоря Талькова

«Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории РФ», — указали следователи.

Ранее обвинение Шляфману было переквалифицировано на статью 15 пункт «д» статьи 102 УК РСФСР (убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Менеджер объявлен в международный розыск. Он эмигрировал в Израиль и продолжает скрываться от российского правосудия, не выезжая за его пределы, отметили в ведомстве.



Игорь Тальков

Спустя 30 лет с момента убийства певца следствие считает Шляфмана единственным обвиняемым по делу, а мотивом смертельного выстрела называет «неприязненные отношения». Конфликт произошел из-за очередности выступления на концерте в ДС «Юбилейный»: в нем принял участия менеджер Игорь Малахов и Тальков с Шляфманом. Следователи считают, что стрелять обвиняемый хотел в Малахова, а трагически попал в опекаемого артиста.

«Валерий Шляфман вырвал из рук Игоря Малахова револьвер системы «Наган» с целью его убийства на почве личных неприязненных отношений в связи с произошедшим конфликтом, осознавая опасность применения огнестрельного оружия для жизни других людей, произвел выстрел в Малахова, в результате которого причинил Талькову огнестрельные ранения руки и груди, повлекшие его смерть на месте происшествия», — указали в ГСУ.

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о заочном заключении под стражу Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд согласился, что избрание иной меры, кроме стражи, невозможно. Сроки давности (привлечения к уголовной ответственности - ИФ) не истекли", - говорится в сообщении.

Как уточняется, мера пресечения Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории России.

Фигуранту инкриминированы преступления по ст.15, п."д" ст.102, п."д" ст.102 УК РСФСР (убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни). "Шляфман обвиняется в убийстве Игоря Талькова и покушении на убийство Игоря Малахова", - уточняют в пресс-службе.

Как отметили в СКР, на первоначальном этапе следствия обвиняемый активно препятствовал расследованию уголовного дела, создавая видимость виновности в убийстве Малахова. Между тем вина Шляфмана подтверждается следственными экспериментами и заключениями экспертиз.

От правоохранительных органов Шляфман скрылся в 1992 году, в связи с чем его объявили в международный розыск. По данным следствия, в настоящий момент он безвыездно проживает в Израиле.

По информации пресс-службы судов, в марте 1993 года Шляфману была избрана мера в виде заключения под стражу (на тот момент меры пресечения избирались прокурором).

На заседании в Петроградской районном суде Петербурга следователь сообщил, что направил запрос о правовой помощи. В пресс-службе городских судов отмечают, что выдача граждан другими государствами для уголовного преследования возможна и без договора о правовой помощи. Согласно информации на сайте посольства РФ в Израиле, между Генпрокуратурой России и минюстом Израиля действует Меморандум о сотрудничестве. Таким образом, потенциально выдача Шляфмана РФ возможна.

В качестве примеров выдачи Израилем людей российским правоохранительным органам пресс-служба судов приводит экстрадицию священника Глеба Грозовского.

В пресс-службе судов добавляют, что Малахов был осужден по ч.1 ст.218 УК РСФСР (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ). Скончался в 2016 году.