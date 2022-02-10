Тайна убийства Игоря Талькова раскрыта. Череда случайностей

Об этом заявил "Интерфаксу" следователь Антон Брейдо. Брейдо - руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Петербургу. По его словам, в Израиль направлен запрос об экстрадиции подозреваемого в убийстве - директора Талькова Валерия Шляфмана.

"Запрос о правовой помощи направлен", - сообщил Брейдо.

Это произошло после того, как в октябре 2021 года Шляфману ужесточили обвинение: с убийства по неосторожности (ст.106 УК РСФСР) на убийство Талькова при отягчающих обстоятельствах - способом, опасным для жизни многих людей, и покушение на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова аналогичным образом (п."д" ст. 102 УК РСФСР; ст.15, п."д" ст.102 УК РСФСР). Обвинение предъявлено заочно.

Как уточнил Брейдо, переквалификация действий Шляфмана связана с тем, что у следствия появились основания считать стрельбу умышленной. "По нашей версии, Шляфман желал из личной неприязни убить Малахова; умысла на убийство Талькова у Шляфмана, конечно, не было, но так случилось, что он промахнулся. Следовательно, перед нами так называемое убийство с косвенным умыслом", - пояснил он.

"К настоящему времени, когда проведена большая часть возможных следственных действий, у нас нет ни одного доказательства, которое бы указывало на заказной характер убийства. Повторюсь: ни одного. Все указывает на Шляфмана и на то, что выпущенная им пуля предназначалась не Талькову. Вообще в этой истории было столько совпадений: не случись их, артист был бы жив", - сказал Брейдо.



Игорь Тальков

Он напомнил, что сначала Шляфман говорил следователям, что видел, как стрелял директор певицы Азизы Игорь Малахов, и картина преступления казалась очевидной.

"Позже, когда следствие начало получать выводы экспертиз, стало понятно, что Шляфман врет и так, как он рассказывает, быть не могло. Появились доказательства, указывающие на то, что именно его выстрел стал смертельным для Талькова", - сказал следователь.

По его словам, следствие тщательно проверило информацию о конфликтах Талькова, но не нашло доказательств, что эти конфликты как-либо могли быть связаны с убийством. Родственники певца считают, что убийство было заказным.

Тальков погиб 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге. Сообщалось, что стрельба началась из-за конфликта очередности выступления Талькова и Азизы. Первоначально дело было возбуждено по статье об убийстве по неосторожности.

По версии следствия, Малахов, держа револьвер "Наган" с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Тальковым и Шляфманом. Тальков и его телохранители схватили Малахова и повалили на пол. Как считают в СК, Шляфман вырвал оружие и, имея умысел на убийство Малахова, выстрелил в него, но попал в Талькова. Пуля попала в сердце, певец погиб на месте. По словам Брейдо, реанимировать его было невозможно.



Могила Игоря Талькова

Он также объяснил, почему зрителям во Дворце спорта сразу не объявили о смерти Талькова. Ссылаясь на показания одного из врачей, он сказал, что тело решили вывезти на скорой, чтобы не спровоцировать беспорядки.

"Зрители во Дворце спорта были взбудоражены, атмосфера накалилась, и неизвестно, что бы могло начаться, если бы медики на месте объявили о смерти Талькова", - отметил следователь.

Расследование возобновилось в рамках работы СК по старым делам. По мере восстановления картины преступления дело переквалифицировали на умышленное убийство общеопасным способом.

20 января 2022 года Петроградский суд заочно арестовал Шляфмана, который с 1992 года живет в Израиле.