СК объявил об окончании расследования убийства Игоря Талькова

Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова, причинил смертельное ранение Талькову.

В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

Был проведен значительный объем следственных действий: по всей России допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен целый ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.



Игорь Тальков

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Игорь Малахов - охранник (некоторые говорят, что и любовник) певицы Азизы. Валерий Шляфман (после 1991 — фамилия Высоцкий) - концертный директор Игоря Талькова. По результатам следствия Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 24 мая 1994 года приговорил Игоря Малахова к двум с половиной годам лишения свободы условно за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.

По запросу к полицейскому атташе Израиля в России Арону Талю от 23 апреля 1997 года, инициатором которого являлся Музей Игоря Талькова, 25 июня 1997 года был получен ответ, что Министерство юстиции Израиля готово сотрудничать с российскими правоохранительными органами в расследовании дела об убийстве Игоря Талькова и готово начать следственные действия в отношении Валерия Шляфмана после получения от прокуратуры России следственного поручения. В этом же году материалы комплексной экспертизы прокуратуры Санкт-Петербурга 1992 года были переведены на английский язык и отправлены по официальным каналам в Министерство юстиции Израиля. Генеральный прокурор России Юрий Скуратов сообщил, что в случае, если в Израиле сочтут предоставленные доказательства достаточно убедительными, Шляфмана будут судить в Израиле. На этом российская прокуратура полностью завершила свои действия по данному делу, а в Израиле дело развития не получило. Уголовное дело по факту убийства Игоря Талькова несколько раз приостанавливалось. 13 ноября 2018 года следствие было вновь возобновлено. Потерпевшей по делу теперь является вдова Талькова, её в ноябре 2018 года ознакомили с материалами дела, в частности с данными нескольких экспертиз, ранее потерпевшей являлась его мать, умершая в 2007 году. В ноябре 2019 года Татьяна Талькова подала новое ходатайство в СУ СК по Санкт-Петербургу. Она добивалась переквалификации уголовного дела об убийстве её супруга на более тяжкую статью (c непреднамеренного на умышленное). В октябре 2021 года вдова певца обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело об убийстве её мужа. В свою очередь, Бастрыкин поручил начальнику ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой представить подробный доклад обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела.

20 января 2022 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Валерия Шляфмана по делу об убийстве Талькова.