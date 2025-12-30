«7Б» задались вопросом «Ну где же ты, снег?»

Автор песни - Иван Демьян. Трек вышел на лейбле «Первое музыкальное».
«Новый год совсем близко. Вокруг уже шумят ёлочные базары, улицы переливаются праздничными гирляндами, Дед Мороз и Снегурочка садятся в свои сани. И только снег последние годы нас подводит. А так хочется новогодней белизны и праздничного настроения! Ну где же ты, снег?», - поется в песне.
Премьера песни прошла в эфире «Нашего Радио» 23 декабря.
«Уру-рУ! Как ваше предпраздничное настроение? Чувствуется приближение Нового года? Дед Мороз уже копается в своем мешке? А мы вам тоже подарочек приготовили!», - рассказали музыканты.