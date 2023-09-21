Директор «7Б» выпустил свои песни со звездами рока

За проектом с таким странноватым, на первый взгляд, названием, скрывается человек, довольно известный в музыкальных кругах, но до этого никогда не проявлявший себя как автор песен или их исполнитель. Игорь Чернышев любителям рок-музыки и коллегам по сцене на протяжении долгого времени известен как директор группы 7Б и ряда других коллективов, как арт-директор одной из концертных площадок и организатор клубных фестивалей. Но на протяжении многих лет он писал песни, которые ждали своего часа. Этот час настал. Сразу отметим, что в вышедшем релизе Игорь Чернышев не выступает как вокалист, только как автор музыки или текста в каждой из композиций. Но голос его, тем не менее, мы можем услышать в некоторых из песен.

Заглавная композиция мини-альбома – «Снег» - песня-боль, песня-память. Она о потерях в нашей жизни, потерях самых близких и важных людей. Мы живем в такое время, в котором происходят события, когда этих потерь становится все больше и больше, от того песня оказалась близка каждому. Поэтому огромное количество музыкантов вызвалось принять участие в записи композиции – Иван Демьян и музыканты группы 7Б, Алексей Юзленко (Znaki), Олег Майоров (Мамульки Бенд), Анатолий Скляренко (Бригадный подряд), Алексей Яшин (Casual), Игорь "Кэш" Лобанов (Слот, МодеМ), Тимур Валеев (Ключи), Бранимир, Павел Пиковский (Хьюго, Необарды), Александр Ф. Скляр (Ва-БанкЪ), Евгений Маргулис, Алексей Кортнев, Сергей Летов и многие другие. Песня записана в двух версиях – полной и радиоформатной.



Все участники записи

Помимо заглавного трека, в релиз вошло еще несколько великолепных композиций – песня «Когда» в исполнении группы Prostoband, написанная Игорем Чернышевым в соавторстве с лидером группы «Ещё» Романом Рыкаловым песня «Родина моя» и бонус-трек от проекта Triatom клавишника группы 7Б Станислава Цыбульского совместно с Каталычем, барабанщиком 7Б, - «Тема такая» (кстати, именно эта фраза и исполнена Игорем Чернышевым). Каждый из музыкантов привнес в EP свой индивидуальный стиль, поэтому работа получилась эклектичной и довольно экспериментальной.