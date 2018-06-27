Группа «7Б» представила «Ночное Лето»

На днях коллектив представил свой новый трек под названием «Ночное Лето». Иван Демьян рассказал о том, как создавалась песня.

«Эта песня была написана в самом начале лета прошлого года, в первый теплый вечер. Я ехал по пустынному городу, мигал желтый сигнал светофора, не было ни людей, ни машин, все вокруг было в каком-то сонном состоянии, и я понимал, что это – настоящее блаженство. Открыл окна автомобиля настежь, и тут появились первые строчки: «Люблю гулять я по ночам и песни петь с рассветом!», Я поймал это настроение, и буквально через несколько минут вся песня у меня сложилась», - рассказал НСН музыкант.