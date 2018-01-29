Иван Демьян открыл новый сезон «Музыки в метро»

Иван исполнил восемь самых любимых хитов и рассказал, что ему впервые удалось отыграть настоящий концерт в «подземке»:

«С моей историей не довелось поиграть в метро, хотя я был готов, когда я приехал в Москву и записывал первые песни, альбомы, думал, на сколько по времени это может затянуться, что вдруг и пригодится где-то поиграть. Хотя как-то мы шли, спонтанно отобрали у кого-то из уличных музыкантов гитару - «дай поиграть!» - чисто повеселились» - поделился музыкант своими воспоминаниями.





Также несколько слов Иван Демьян сказал и насчет участия группы «7Б» в предстоящей «Чартовой Дюжине» 2018:

«Готовим сюрпризы, идет общение с режиссером-постановщиком концертного шоу, есть сюрпризы, очень интересные идеи, это будет что-то такое очень запоминающееся».