«7Б» выпустила «Город слепых»

Песня «Город слепых» стала первым синглом группы «7Б» в 2021 году. Предыдущие релизы коллектива выходили в прошлом году, - «Спасибо, Космос» и «Майская звезда». Кроме того, в прошлом году группа «7Б» выпустила цифровой сборник своих лучших произведений «Я умираю, но не сдаюсь».

«С хорошей новостью к вам мои дорогие, любимые и уважаемые люди. В эту пятницу, 28.05.21, на Нашем Радио в хит параде Чартова Дюжина состоится премьера нашего нового 7Бэшного сингла. Мы очень рады и очень надеемся на вашу поддержку», - отметил Иван Демьян.



Иван Демьян

Кроме того, группа «7Б» уже заявлена в этом году в лайн-апе фестиваля «Нашествие», который пройдет в Московской области.