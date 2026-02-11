Бритни Спирс продала права на свой каталог

Американская певица Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог компании Primary Wave приблизительно за 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

«Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издателю Primary Wave... Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Портал TMZ, ссылаясь на документы, отметил, что певица подписала соглашение о продаже музыки 30 декабря 2025 года. Один из источников издание добавил, что Спирс довольна продажей и отмечала это событие в компании своих детей.

В 2008 году исполнительница была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. 13 ноября 2021 года американский суд вынес о прекращении опекунства отца над дочерью.

Состояние певицы, обладательницы различных музыкальных наград, в том числе Grammy, оценивается примерно в $60 млн.

Стоимость продажи дискографии некоторых артистов:

  • Taylor Swift (6 альбомов) — 300 млн
  • Shakira (9 альбомов) — 300 млн
  • Katy Perry (5 альбомов) — 225 млн
  • Justin Bieber (6 альбомов) — 200 млн
  • Britney Spears (9 альбомов) — 200 млн
  • Justin Timberlake (5 альбомов) — 100 млн

В 2024 году права на каталог группы Queen были проданы Sony за рекордные 1,27 млрд долларов, включая права на мерчандайзинг. Единственным источником дохода Queen, не вошедшим в сделку, остались прибыли от концертной деятельности.

Primary Wave, основанная в 2006 году, владеет каталогами многих легендарных артистов, среди которых Боб Марли, Принс, Уитни Хьюстон, Стиви Никс, Aerosmith и The Doors.

