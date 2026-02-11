Бритни Спирс продала права на свой каталог

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.



Britney Spears

«Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издателю Primary Wave... Сделка между Спирс и Primary Wave составила приблизительно 200 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Портал TMZ, ссылаясь на документы, отметил, что певица подписала соглашение о продаже музыки 30 декабря 2025 года. Один из источников издание добавил, что Спирс довольна продажей и отмечала это событие в компании своих детей.

В 2008 году исполнительница была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. 13 ноября 2021 года американский суд вынес о прекращении опекунства отца над дочерью.

Состояние певицы, обладательницы различных музыкальных наград, в том числе Grammy, оценивается примерно в $60 млн.

Стоимость продажи дискографии некоторых артистов:

Taylor Swift (6 альбомов) — 300 млн

Shakira (9 альбомов) — 300 млн

Katy Perry (5 альбомов) — 225 млн

Justin Bieber (6 альбомов) — 200 млн

Britney Spears (9 альбомов) — 200 млн

Justin Timberlake (5 альбомов) — 100 млн

В 2024 году права на каталог группы Queen были проданы Sony за рекордные 1,27 млрд долларов, включая права на мерчандайзинг. Единственным источником дохода Queen, не вошедшим в сделку, остались прибыли от концертной деятельности.

Primary Wave, основанная в 2006 году, владеет каталогами многих легендарных артистов, среди которых Боб Марли, Принс, Уитни Хьюстон, Стиви Никс, Aerosmith и The Doors.