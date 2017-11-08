Картину Britney Spears купили за $10 тыс

Картина Бритни Спирс, изображающая цветы на белом фоне, ушла с молотка на благотворительных торгах Vegas Cares. За созданием работы мог наблюдать любой желающий: в своем инстаграме​ Бритни поделилась роликом, на котором запечатлена за мольбертом во дворе собственного дома.​

Полотно приобрел журналист Робин Линч, заплативший за него $10 тыс., сообщает РБК со ссылкой на портал Artnet News. Эти средства пойдут на возведение мемориала в память о жертвах расстрела на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Тогда 58 человек погибли и более 500 были ранены.

Бритни Спирс отметила, что осталась довольна результатом аукциона. «Я горжусь, называя Лас-Вегас своим вторым домом. Цветы на моей картине символизируют начало новой жизни, и этот настрой помогает двигаться вперед», — заявила певица.