Britney Spears получила ЛГБТ-премию

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Накануне в Лос-Анджелесе прошла 29-я церемония вручения ЛГБТ-премии GLAAD Media Awards.

Лауреатами премии ежегодно становятся звезды, помогающие в борьбе за равенство прав и положительную презентацию в медиа сексуальных меньшинств.

Всего в этом году награды получили 12 знаменитостей и проектов, пишет Газета.ru со ссылкой на Deadline. Среди них сериал «Это мы», певица Бритни Спирс, фильм «Фантастическая женщина» и комикс «Черная пантера: Мир Ваканды».

Бритни Спирс
Бритни Спирс

В разные годы премию GLAAD получали сменившая пол режиссер «Матрицы» Лилли Вачовски, певица Дженнифер Лопес и актриса Шарлиз Терон.

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