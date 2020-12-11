Бритни Спирс спела с Backstreet Boys

Glory - девятый студийный альбом американской певицы Бритни Спирс, релиз которого состоялся 26 августа 2016 года на лейбле RCA Records. Альбом дебютировал под номером три в американском чарте Billboard 200, и возглавил чарты многих стран. Ранее певица выпустила сингл «Swimming in the Stars», а вместе с релизом альбома состоялась и премьера дуэта с Backstreet Boys «Matches».

Вместе с тремя ремиксами в обновленный делюкс вошли 23 трека.

Glory - это прежде всего поп-музыка, R&B и дэнс-поп с влиянием EDM и хип-хопа. Сама Бритни Спирс называла его своим любимым альбомом, «это лучшее, что я сделала за долгое время».



Бритни Спирс

Дуэт «Matches» звучит довольно футуристично и свежо как для Бритни, так и для Backstreet Boys.

Backstreet Boys свой последний альбом «DNA» выпустили 25 января 2019 года, он стал девятым студийным альбомом бойз-бенда.