Бритни Спирс и Will.i.am выпустили клубный дуэт «Mind Your Business»

В танцевальном электронном треке оба исполнителя читают рэп, причем голос Бритни звучит совершенно не похоже на ее обычный вокал. Это электропоп-трек с запоминающимся припевом и простым, но энергичным ритмом.

«Где она? Где она? Где она? Где она? Где она? / Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она / Что она делает? Что она делает? Что она делает? Что она делает? Что она делает?»? - поет Бритни в новой песне.

В новой композиции Бритни предстаёт в образе звезды, уставшей от постоянного навязчивого внимания папарацци. Спирс поёт о том, что её повсюду преследуют журналисты, которые пытаются выяснить, что с ней происходит и чем она занимается — в ответ лирическая героиня советует им лучше заняться своими собственными делами.

Песня является последней в череде совместных проектов рэпера и поп-звезды, включая синглы «Big Fat Bass» (2011), «Scream&Shout» (2012) и «It Should Be Easy»(2013). Уилл также работал над продюсированием студийного альбома Бритни 2013 года «Britney Jean», включая такие песни, как «Work Bitch» и «Perfume». Это второй релиз Бритни после прекращения истории с ее опекунством: первым был дуэт с Элтоном Джоном «Hold Me Closer», вышедший в прошлом году.



Will.i.am и Britney Spears

Еще до выхода «Mind Your Business» вызвал негативную реакцию фанатов Бритни Спирс. Они быстро обнаружили, что на обложку сингла выставили старую фотографию певицы, сделанную аж 20 лет назад – в 2003 году. Не понравился им и сниппет трека: им показалось, что голос Спирс звучит как-то странно.

После того, как «Mind Your Business» все же вышел, реакции фанатов не сильно изменились. В целом новую песню Бритни Спирс они оценили без восторга: поклонники подозревают, что она на самом деле и не новая, а взята из архива неизданных треков, записанных в начале 2010-х. Часть фанатов даже считает, что голоса Спирс тут нет, а он воссоздан искусственным интеллектом. Некоторым поклонникам Бритни Спирс «Mind Your Business» все же зашла: по их мнению, трек вполне может стать хитом в соцсетях – пусть он и не дотягивает до ее классических хитов.

В октябре Бритни Спирс выпустит мемуары «The Woman In Me», где обещает «рассказать собственную историю». Известно, что за книгу певице заплатили гонорар в 15 млн долларов – скорее всего, она поделится подробностями жизни под опекой. «Mind Your Business» служит также прелюдией к грядущему пятому сольному альбому Will.i.am, который выходит после «The Formula» с Лил Уэйном.