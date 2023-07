Книга поступит в продажу 24 октября.



Britney Spears

«Это грядёт: моя история, на моих условиях. Наконец-то», — написала исполнительница в соцсетях.

Книгу Спирс The Woman in Me подготовит к выпуску компания Gallery Books, подразделение издательства Simon&Schuster. На обложке — чёрно-белая фотография певицы, на которой она позирует топлес, прикрывая грудь руками.

На прошлой неделе Бритни Спирс ездила в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать завершение проекта.