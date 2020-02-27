Бритни Спирс показала, как ломает ногу

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Американская певица Бритни Спирс опубликовала ролик, на котором во время танца ломает ногу (смотреть видео).

На кадрах запечатлен момент, когда певица делает неудачное движение, после чего опускается на пол, держась за ногу.

В комментарии к видео Спирс отметила, что не танцевала до этого полгода.

"Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко", - добавила она.

Britney Spears
Britney Spears

Бритни Спирс — одна из популярнейших поп-исполнительниц современности. Уже после двух первых пластинок ее признали самой продаваемой певицей десятилетия в США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин в мире шоу-бизнеса.

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