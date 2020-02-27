Бритни Спирс показала, как ломает ногу

На кадрах запечатлен момент, когда певица делает неудачное движение, после чего опускается на пол, держась за ногу.

В комментарии к видео Спирс отметила, что не танцевала до этого полгода.

"Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко", - добавила она.



Britney Spears

Бритни Спирс — одна из популярнейших поп-исполнительниц современности. Уже после двух первых пластинок ее признали самой продаваемой певицей десятилетия в США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин в мире шоу-бизнеса.