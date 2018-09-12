Похудевшая Britney Spears показала фото в купальнике

В последнее время имя Бритни не мелькает в скандальной хронике, более того, певица ведет здоровый образ жизни, благодаря которому ей удалось привести фигуру в порядок. На днях звезда нулевых поделилась свежим снимком, сделанном возле бассейна. На фотографии Спирс позирует возле бассейна в полосатом бикини. Поклонники Бритни пришли в восторг от ее точеной фигурки.



Бритни Спирс

К слову, Спирс старается держать себя в форме не только ради красоты и здоровья, пишет Starhit. Она продолжает давать выступления, во время которых демонстрирует сложные номера с элементами акробатики. Чтобы выполнять сложные трюки, Бритни не имеет права запускать себя. Многие считают, что Спирс в погоне за стройностью истязает себя диетами, но это далеко не так. Секрет красоты ее тела заключается в активном образе жизни.

«Мне нравятся интенсивные тренировки. Я начинаю с кардио, а затем приступаю к силовым упражнениям. Здесь и упражнения с гантелями, и приседания, и отжимания. Заканчиваю каждое занятие растяжкой. Я много бегаю, много плаваю, много танцую», — делилась Бритни.