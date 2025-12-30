Андрей Разин заочно арестован судом

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Разину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - огласила решение судья Софья Прохорова.



Андрей Разин

Интересы Разина в ходе заседания представлял адвокат по назначению, так как защитник продюсера по соглашению в суд дважды не явился и просил об отложениях.

Адвокат продюсера от государства просил ходатайство следствия отклонить, предполагая, что об этом просил бы сам обвиняемый, если бы принимал участие в процессе.

Как стало известно из ходатайства следователя, Разин скрылся от правосудия, находится за пределами РФ, его местоположение в настоящий момент не установлено.

Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.

Сейчас по делу фигурирует сумма около 500 млн руб.

Потерпевшей по делу признана вдова Сергея Кузнецова.

Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.

МВД объявило Разина в розыск, в том числе международный. Он, по данным источника агентства, уехал из РФ сразу после возбуждения дела.

Защита обжалует заочный арест продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат по назначению Олег Власов.

«Да, обжалую», - рассказал собеседник агентства.