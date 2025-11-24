Фанатка вырвала дреды с головы Ленни Кравица

Инцидент произошел 21 ноября на концерте в австралийском городе Брисбене. Сам 61-летний музыкант назвал эту историю «дикой».



Lenny Kravitz

Вот что Кравиц сообщил в своих соцсетях:

«Брисбен, это было дико. Это было дико. И вот, когда я вышел на сцену, исполняя «Let Love Rule», какая-то очень возбуждённая молодая девушка вырвала у меня из затылка четыре дреда. Представляете, как сильно нужно тянуть, чтобы вырвать их? Черт возьми, детка».

История случилась во время исполнения песни «Let Love Rule». Во время этого трека Ленни Кравиц спускается со сцены в толпу. Музыкант уточнил, что он ничего не будет менять и не перестанет выходить в зал во время «Let Love Rule». Он назвал Брисбен «необузданным» и признался, что «любит» этот город.