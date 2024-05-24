Ленни Кравиц выпустил двенадцатый студийный альбом «Blue Electric Light»

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Ленни Кравиц презентовал новый альбом «Blue Electric Light» (слушать альбом).

Двенадцатый студийный альбом исполнителя стал первой работой за последние шесть лет с момента выхода пластинки «Raise Vibration».

Как отмечал сам Ленни, новая пластинка посвящена «празднику, жизни, человечности, сексуальности, чувственности, духовности». «Blue Electric Light» — это «просто вибрация любви, Бога и духа».

В релиз вошли 12 треков, 3 из которых — «TK421», «Human» и «Paralyzed» — вышли раньше. Мажорное начало «It’s Just Another Fine Day (In This Universe Of Love)» задаёт тон всему альбому. А пронзительный «Paralyzed» с хэви-металом 80-х и свежий взрыв электро-фанка в «Human», в припеве которого Кравиц смело заявляет: «Я пришёл сюда, чтобы быть живым, я здесь, чтобы быть человеком» дополняют общую картину. Трек «Heaven» объединяет отчаяние музыканта из-за отсутствия духовного роста у человечества с обжигающим грувом. А в лиричной балладе «Spirit In My Heart» 59-летний Кравиц размышляет о спасительной силе любви, напевая: «Ты пробуждаешь во мне всё лучшее, я бесконечно люблю тебя».

Lenny Kravitz
Lenny Kravitz

Все тексты и музыка для нового альбома были написаны самим Ленни Кравицем, за исключением «Bundle of Joy», «Heaven», «It’s Just Another Fine Day (In This Universe of Love)» и «Paralysed», которые были созданы совместно с Тони ЛеМансом и Крейгом Россом.

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