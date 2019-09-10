Суд отказал Разину в иске против Шнура из-за «цинизма»

Речь в иске шла о ток-шоу "Зенит" на канале "Z+", владельцем которого является футбольный клуб. По сюжету Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев обсуждали две столицы, лидер группы "Ленинград" защищал Петербург, его оппонент — Москву.

По мнению истца, музыкант допустил необоснованно грубые и бранные по своей форме и содержанию высказывания, произвольно формирующие негативное отношение к Городу-Герою, ее символам и памятникам, ее жителям сегодня и защитникам в прошлом.

"Они являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе. Примененная Шнуровым словесная форма является оскорбительной, содержит нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения. Речевые обороты и выражения несут оскорбительный характер для человеческого достоинства и общественной нравственности, свидетельствуют о явном неуважении к нашему обществу, государству и Конституции РФ", — писал Разин в иске.

Истец просил суд обязать футбольный клуб "Зенит" удалить с портала канала "Z+" ток-шоу "Зенит" с участием Шнурова, а также принять меры по удалению записи передачи и ее фрагментов из нтернете.

Петроградский районный суд Петербурга доводы Разина не убедили. Истец собирается обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.