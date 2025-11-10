Монеточке запретили выступать

Певице была оказана срочная медицинская помощь: ей ввели гормоны и провели иммунно-аллергическое обследование.



Монеточка

Врачи указали, что организму необходим отдых и наблюдение минимум в течение суток, поскольку существует риск рецидива — при повторной реакции она может развиться стремительно и привести к опасности для жизни. Медики отметили, что сочетание сценического напряжения, высокой температуры под софитами, духоты и нагрузки на связки создают условия, при которых обострение может случиться в любой момент и протекать значительно тяжелее.

Однако, как сообщается, команда артистки всё же готовится к запланированному выступлению в Таллине — чтобы избежать финансовых потерь. Медики предупреждают, что форсирование возвращения на сцену может быть крайне рискованным, и советуют поставить здоровье в приоритет, даже если это повлечёт отмену концертов.

Ранее Монеточка вышла на связь после экстренной госпитализации в Риге. Накануне во время концерта у певицы внезапно начался сильный приступ — она начала задыхаться, шоу пришлось остановить, а на площадку вызвали скорую. Врачи настояли на немедленном помещении в больницу.

Уже спустя некоторое время 27-летняя певица опубликовала фото из клиники и рассказала, что у неё случился отек Квинке. Артистке сделали уколы, состояние стабилизировали.

«Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю… Первым делом решила написать вам и извиниться. Рига, я не знаю, как же теперь нам быть…» — написала она.

По словам Монеточки, приступы у неё бывали и раньше, но прямо на сцене такое случилось впервые. Она до последнего пыталась продолжать концерт, но здоровье подвело. Певица надеется, что подобные эпизоды больше не повторятся.