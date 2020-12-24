Монеточка сняла в клипе Яну Троянову

Режиссёр и сценарист клипа Илья Соловьёв придумал историю, как «папа» Монеточки со стертым лицом кружится в танце в любовницей, а затем и любовница размножается количественно и тоже теряет лица.
«Слава богу, эта песня — фантазия. Никакой папиной любовницы я не встречала. Я, конечно, много пою про своего папу, часто вещи неправдивые, и он очень злится на меня. Но мне нравится образ отца, потому что с ним интересно играться. Я люблю выдумывать всякие смешные истории. Мне нравится, как в этой песне удалось показать мир взрослых глазами детей. Я люблю этот прием: показать самую страшную вещь глазами беззащитного человека, например ребенка. Потому что он в своей наивности делает все еще более страшным и отстойным. Но в то же время песня получилась смешной и веселой», - говорила об этой песне Монеточка.
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