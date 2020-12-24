Монеточка сняла в клипе Яну Троянову

На YouTube-канале певицы Монеточка вышел биографический фильм-концерт «21 год на эстраде». В нем Лиза Гырдымова собрала не только фрагменты своего шоу 1 июня 2019 года в Зелёном театре, но и домашние видео, на которых запечатлена ребёнком в кругу семьи. Кроме этого, в документалку включены запись выступления с Noize MC.

