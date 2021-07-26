Костюшкин подал в суд на Монеточку

Певец Стас Костюшкин представил клип на песню «Сладкая» с участием популярного телеведущего Юрия Николаева (смотреть клип).

Режиссером клипа стал сам Стас Костюшкин. Он стилизовал видео под ретро-видео 80-х годов, для чего пригласил ведущего «Утренней Почты» Юрия Николаева, который в стиле советской телепрограммы объявляет новый клип, а после него вежливо прощается со зрителями. Видеографика в клипе тоже стилизована под 90-е.







Слова и музыку к песне сочинил Сергей Трофимов. В кадре появляются влюбленные мужчина (Роман Каграманов) и женщина (Анна Хацкевич), они гуляют по ВДНХ и наслаждаются романтикой...