Костюшкин подал в суд на Монеточку

"Судебное заседание - 17 августа 2021 года в 14.30 (12.30 мск)", - говорится в документах суда.
Адвокат Костюшкина Роман Лалаян сообщил на своей странице в Instagram, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Адвокат также заявил о планах увеличить сумму иска в ходе судебного разбирательства, когда от площадок будут получены данные о монетизации трека.
«Не думаю, что этого разбирательства есть ясный исход. Мелодия припева довольно шаблонна, она идет от латиноамериканской эстетики, ламбады, и на самого Костюшкина могли бы подать в суд тысячи латиноамериканских авторов. К сожалению, нельзя подать в суд за бездарность песен, а это иногда было бы полезно для многих наших авторов», - прокомментировал музыкальный критик Гуру Кен.
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