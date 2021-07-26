Костюшкин подал в суд на Монеточку

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, который требует от певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 900 тысяч рублей за использование его песни "Женщина, я не танцую", говорится в картотеке суда.

"Судебное заседание - 17 августа 2021 года в 14.30 (12.30 мск)", - говорится в документах суда.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян сообщил на своей странице в Instagram, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Адвокат также заявил о планах увеличить сумму иска в ходе судебного разбирательства, когда от площадок будут получены данные о монетизации трека.

«Не думаю, что этого разбирательства есть ясный исход. Мелодия припева довольно шаблонна, она идет от латиноамериканской эстетики, ламбады, и на самого Костюшкина могли бы подать в суд тысячи латиноамериканских авторов. К сожалению, нельзя подать в суд за бездарность песен, а это иногда было бы полезно для многих наших авторов», - прокомментировал музыкальный критик Гуру Кен.

Монеточка
Монеточка

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