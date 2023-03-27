«Уже записан шикарный трек»: Стас Костюшкин о возрождении дуэта «Чай вдвоем»

В студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Стас Костюшкин появился с новой песней и младшим сыном. Семилетний Мирон, как оказалось, хорошо разбирается в творчестве папы. Мальчик заявил ведущим шоу, что новый трек «Королева» ему нравится и даже напел в прямом эфире: «Шаг вправо, шаг влево, танцует королева, танцует королева, черешенка созрела…»

«Королева» – приквел популярной песни «Женщина, я не танцую», которой в этом году исполняется десять лет, сообщил Стас Костюшкин.

«Все эти годы меня спрашивают: «Кто эта женщина, которой вы отказали?» И я написал приквел. Такого никто не делал, я – первый», – заявил певец и спел новый трек вживую в радиостудии.



Живая премьера «Королевы» прошла на «Авторадио»

В клипе на песню, рассказал Костюшкин, снялась звезда соцсетей Елена Блиновская. Выбор героини, считает артист, фактически продиктован свыше. Победительница конкурса красоты, организатор различных марафонов желаний и вебинаров личностного роста все время мелькала в новостях. Идея снять ее в клипе пришла сама собой.

«Героиня клипа должна быть по гороскопу Девой, как в песне, – отметил важный момент певец. – Я очень хотел, чтобы ею стала Елена Блиновская и одновременно понимал, что если она родилась, к примеру, под знаком Рыбы, то это уже будет совсем не то. И вот, захожу в интернет и вижу, что у нее день рождения 25 августа. Тут все и сошлось!»

Зажигательная «Королева» обещает стать хитом танцполов. Но прошлой осенью Костюшкин удивил всех лиричным медляком, заявив, что спел его на спор с поклонниками. В чем было дело, артист объяснил только сейчас.

«Я уже тогда знал про возвращение дуэта «Чай вдвоем», – признался Стас «Мурзилкам». – И Денис Клявер сказал: «Спой что-нибудь такое, что больше похоже на «Чай вдвоем», чтобы как-то люди к тебе привыкли»».



Стас Костюшкин подтвердил возрождение дуэта «Чай вдвоем»

В эфире «Авторадио» Костюшкин полностью подтвердил информацию о полном воссоединении группы. В феврале экс-солисты дуэта «Чай вдвоем» недвусмысленно намекнули на это в соцсетях.

«Уже записан шикарный трек, у меня вся семья плакала. Возвращение дуэта – это не одна песня, в апреле снимаем клип, будут и еще треки, – пообещал Стас Костюшкин. – Мы часто встречались с Дэном на «Авторадио», но не думали, что так соскучились. Так что это правда. Есть такое понятие фан-сервис. В основном, мы делаем это для людей, которые когда-то любили и скучают по тому, что было. У Дэна есть свой проект, у меня – свой. И есть еще «Чай вдвоем». Мы хотим соединить три проекта, чтобы на одном концерте были и «Чай вдвоем», и «Женщина, я не танцую», и «Когда ты станешь большим». Нереальное шоу из кучи хитов! Люди будут приходить и кайфовать».