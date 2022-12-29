Люся Чеботина, Слава и Мари Краймбрери помогли разыграть квартиру на «Авторадио»

Главный финал 2022 года игры «Много денег на Авторадио» состоялся за несколько дней до новогодних праздников. Хорошее настроение всей стране вместе с ведущими драйв-шоу «Поехали» и шоу «Мурзилки Live» создавали Стас Костюшкин, Дмитрий Колдун, Анна Плетнева, Слава, «Город 312», Шура, Filatov&Karas, Хабиб, Soprano Турецкого, Burito, Сергей Приказчиков (группа Pizza), Звонкий, Денис Клявер, Мари Краймбрери и Люся Чеботина.



Анна Плетнева

Открыл звездный марафон Стас Костюшкин, который резко в прямом эфире оброс большим коллективом.

«Это потрясающий театр песни «Яр», фантастические ребята. Дело в том, что мне кто-то сказал, что я похож на Надежду Бабкину. Я подумал, а почему бы и нет!».

Певец вместе с театром песни «Яр» исполнил для слушателей «Авторадио» песню «Вот-вот Новый год».

Музыкальный марафон «Авторадио» продолжался более шести часов. Артисты вспоминали свои самые дорогие подарки на Новый год и как собираются встретить 2023 год. Певица Слава исполнила свои знаменитые хиты «Однажды ты», «Без тебя меня нет» и разоткровенничалась, что всегда отличалась щедростью. Сама она обычно дарит деньги, но розыгрыш квартиры считает шикарной идеей.



Слава

«Cвоя квартира – это очень важно. Когда я была маленькая, я мечтала, чтобы у меня был свой уголочек. Мечтала о машине и даже жила в ней какое-то время, потому что свое собственное жилье, личная атмосфера и пространство – это очень, очень важно. Вы делаете огромное дело. Это дорогого стоит».

Мари Краймбрери появилась на марафоне с полотенцем на голове, по-домашнему. Причиной всему оказалась вовсе не старая добрая новогодняя традиция, а казус из-за съемок нового клипа.

«Мы только что со съемок нового клипа, где у меня была сцена в ледяной воде. Во-первых, по пути сюда мне казалось, что я никогда больше не согреюсь в этой жизни. Во-вторых, мы реально поняли, что невозможно высушить и расцепить волосы, так как они все в геле для жесткой укладки. И у меня было только два варианта: а – не пойти, б – пойти, но в полотенце. Не думала, что под конец 2022 года я буду так позориться, но тем не менее я здесь».



Мари Краймбрери

Мари согрела радиослушателей своим горячим хитом «Если устал».

Люся Чеботина была очень настойчива, и после исполнения своих хитов «Плакал Голливуд» и «Солнце Монако» ради свершения новогоднего чуда разучила на глазах ведущих новый трек и экспромтом исполнила песню «Три белых коня» из знаменитого фильма «Чародеи» в своей неповторимой манере. Она с триумфом ворвалась в жизнь и осчастливила Татьяну Постник из Куровского Московской области новой квартирой площадью 43,5 кв. м и стоимостью свыше 10 млн рублей в экологически благоприятном юго-западном районе столицы. Люся Чеботина лично поздравила обладательницу суперприза игры «Много денег на Авторадио».



Люся Чеботина

«Татьяна, поздравляю вас с этим прекрасным подарком в канун Нового года. Пусть новая квартира принесет вам счастье, любовь, деньги, здоровье. Желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, как это произошло сейчас!»

Игра «Много денег на Авторадио» проводится уже девять лет. В этом сезоне призовой фонд включал 5 миллионов рублей, которые ежедневно раздавали по частям, супербанки (в один и в два миллиона) и квартиру в Москве.



Burito

«У всех слушателей «Авторадио» сегодня самый настоящий Новый год, когда происходят чудеса и волшебство. Девятый сезон завершился, но в следующем году нашей радиостанции исполняется 30 лет, слушателей ждет десятилетний юбилей игры «Много денег», представляете, что мы замутим», – пообещали ведущие «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар.