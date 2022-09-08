Монеточку объявили в розыск

В апреле этого года столичный суд постановил, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — плагиат композиции экс-солиста «Чая вдвоём» и обязал выплатить полмиллиона рублей.

Певица рассказывала, что написала песню «Мама, я не зигую» ещё в школе, и считает её пародией.

Сама Монеточка опровергла информацию о розыске за долг перед Костюшкиным. Певица заявила, что выплатила положенные средства.







«Звонка о том, что я теперь преступник, никуда не поступало. Может быть, эта информация сначала приходит в Mash, а потом доходит до граждан. У меня был выставлен счёт меньше месяца назад, я выплачивала его по кусочкам и к сегодняшнему дню у меня уже выплачена вся сумма».

Ранее сообщалось, что Елизавета Гырдымова (Монеточка) родила девочку. Роды проходили в одной из литовских клиник.



Монеточка