Монеточка выпустила лайв-альбом «Live 2025»

Альбом вышел и в аудио, и в видео-формате. В нем певица вместе со своей группой живьем исполняет девять треков в декорациях, специально построенных для съемок. Среди песен — «Это было в России», «Папина любовница», «Каждый раз», «Нимфоманка» и другие. По словам Лизы, этот проект для команды — прощание со старой концертной программой. Теперь слушателям обещают новое звучание и новые концерты.

«Мир становится все безумнее, и из-за этого далеко не все мои слушатели могут прийти к нам на концерт, - говорит Лиза Монеточка. - Я делаю все возможное, чтобы не потерять с ними связь, и наш новый лайв — это еще один способ быть ближе. Это своего рода подведение черты: так звучала наша программа последние несколько лет. Мы прошли с ней большой путь — от первых после переезда благотворительных выступлений до полноценных шоу, где все наконец сложилось: команда, звук, свет, атмосфера. Программа постепенно усложнялась, трансформировалась, приходили новые песни, а старые сокращались, обретали новые аранжировки, темп — и в итоге мы получили тот концерт, которым сегодня с радостью делимся. Сейчас мы уже готовим новый большой тур, новую программу. Но мы по-настоящему любим этот концерт, любим эти песни и хотим оставить об этом этапе след — для себя, и для зрителей».

Монеточка

В видеоформате концерт доступен на Ютьюбе и в телеграм-канале певицы.

«В этом лайве спрятано много пасхалок с наших прошлых живых выступлений — те, кто бывал на них в последние годы, наверняка их узнают», - интригует Витя Исаев.

«Мы сняли все девять песен за один съемочный день — и это само по себе уже почти безумие, - рассказывает режиссер Домас Мерклиопас. - Лиза пела вживую 12 часов подряд — и большинство песен было снято с первого дубля. Это невероятный уровень профессионализма. Мы дали камере возможность стать невидимым участником концерта — позволили ей блуждать, наблюдать и будто бы самой решать, куда смотреть и на чем акцентировать внимание. Удивительно, насколько все получилось настоящим и живым».