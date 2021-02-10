Монеточка и Сергей Бурунов перепели «Белые розы»

Клип представляет собой вольную интерпретацию фильма «Брат» Балабанова, - действие происходит в условной Америке, актер Бурунов греет руки о пламя в бочке и звонит по американского таксофону, Монеточка изображает из себя некую диву, и посещает за что-то арестованного Бурунова, чтобы он вручил ей белую розу.

От песни «Белые розы» осталось довольно мало - сокращенным оказался даже хит-рефрен «Белые розы», небрежная аранжировка отсылает к инди-попу нулевых с его нарочито синтетическими звуками и невниманием к хукам.



ТЕКСТ

Фильм «Родные» режиссера Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова выходит в прокат 11 февраля. В нем, помимо Бурунова и Монеточки, играют Ирина Пегова, Семен Трескунов, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова, Никита Павленко. Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча которую отец ждал двадцать лет...