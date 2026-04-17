Otyken зазвали всех в тундру

В новой песне соединяется задорный бит со ярким звучанием разных этнических инструментов и горловое пение.

««Приезжай ко мне ты в тундру!» Или просто повернись на север и включи новую песню на долганском языке от фолк-поп группы Otyken из Сибири», - анонсируют свою песню девушки.



Otyken

Съемки клипа прошли в банкетном зале «Янтарь» в Красноярске. Девушки выступают на его сцене, в зале сидит разная публика, но в какой-то момент все поднимаются и начинают танцевать. В клипе снялись участники красноярского «Свободного балета Валерия Терешкина».

Otyken - уникальный проект с международным успехом, участники космической программы «The Lunar Codex» от Space X (NASA), саммита ООН по изменению климата COP28 UAE, проекта «Global Spin» от музыкальной академии Grammy.

Главный журнал о моде в мире Vogue назвал Otyken «одним из самых быстрорастущих и ярких музыкальных коллективов России». Песни группы высоко оценили Игги Поп, Крис Браун, Армин ван Бюрен. Ремиксы и фиты делали Jaydee (Нидерланды), Ummet Ozcan (Нидерланды), Billx (Франция), Xzibit (США). Композиции регулярно используются в театре и кинематографе. Этнический состав группы периодически меняется, чтобы дать возможность разным талантам проявить себя. Музыканты смешивают старинные народные мотивы с современными ритмами, поют на разных языках — чулымском, хакасском, долганском и русском.