Otyken дал первый концерт в Москве

Otyken, кстати, произносится как «Отикен», а не «Отыкен», как многие думают. В переводе с чулымского языка означает «священное место силы; место, где воины складывали оружие». Чулымский — это река Чулым в тайге Красноярского края, там живут чулымские хакасы. На самом деле участницы и участники группы находятся в Красноярске. Поют на хакасском, чулымском и русском, поэтому при наличии видеоэкрана на заднике дико странно было увидеть полное отсутствие титров на русском — учитывая, что носителей чулымского языка примерно около 40 человек в мире.



Otyken

Впрочем, титры на русском есть на клипах в Ютьюбе, благодаря которому Otyken и получил широкую известность. Клипы недорогие, но весьма колоритные благодаря съемкам в горах-снегах и красивым аутентичным костюмам. Активное продвижение идет на английском языке, благодаря чему есть уже более 2 млн подписчиков в «ТикТоке» и множество слушателей в Spotify. Благодаря этому песни Otyken должны быть будут доставлены на Луну в капсулах времени в рамках международного проекта «The Lunar Codex» при поддержке NASA и Space X, Группа поучаствовала в проекте «Global Spin» 2022 от музыкальной академии Grammy, и планируется ее участие в шоу «Америка ищет таланты». Да и двухэтажный «Известия Холл» набился под завязку, а очередь в клуб дотянулась до «Ленкома».



Otyken

На разогреве был дэнс-проект Hagrin из Элисты, обладатели Гран При фестиваля «Индюшата». Сыграли энергично и драйвово, но немного бездушно. Походило на диджей-сет с этническими мотивами. Так себе оригинальность, но настроение зрителям точно подняли.



Otyken

И вот выход Otyken. Первое, что удивило, - декорировали даже обычную бас-гитару и клавиши. Какие-то рога, какой-то мех, а по центру сцены — огромный барабан из тех самых клипов. Начали с «Феномена». Очень быстро выяснилось, что 90% музыки — это, собственно, клавиши Ача с ноутбуком во главе, и отчасти барабаны. То есть заранее записанные семплы плюс живые барабаны (в семплах тоже барабанов достаточно, да и гипер-баса). А все эти этнические инструменты вроде варгана, хомыса, моринхура — они на фоне, еле слышимы, и скорее для шоу девушек, довольно симпатичных. Девушек тут большинство, они длинноногие, а парней всего два — тот самый серый кардинал Ача и «шаман» с горловым пением Миша, с закрытым от зрителей лицом и огромным ростом. Словом, идеальный поп-проект.



Otyken

Прозвучали «Шторм», «Крыло», «Белая гора», «Генезис» и «Властелины меда». На видеозаднике показывали клипы на песни, перемежаемые почему-то психоделическими орнаментами. Но Otyken действительно выглядел идеальной поп-EDM-группой, ничем не уступающей Little Big или там Die Antwoord. А почему нет? Они используют только двухдольный ритм, характерный для архаики Якутии, Хакассии, Тувы, Калмыкии, Казахстана и много чего еще. Отлично подходит для диджеинга. Он танцевальный, первая доля всегда сильная. Удобно танцевать.



Otyken

Спели еще «Шаги», «Айдым», «Фешн дэй», «Не рай», «Чулымные ритмы» и «Кукарача». Это было впечатляюще. Яркие позы, артистическая солистка Азян, харизматичные кожаные барабаны, шоу продумано до мелочей. Конечно, Азян не очень имеет отношение к пению, она скорее речитативит или просто кричит. Но в рамках проекта это весьма уместно, тут можно подумать и о хип-хопе на этнических мотивах. Но шоу-то отличное!



Otyken

Otyken сделал большой шаг в продвижении своего творчества. Кстати, интересна его аудитория. После запретов этно-фестивалей в России было очень любопытно, куда же делись эти посетители «Пустых Холмов» и «Дикой Мяты». А вот они, тут. Ну прямо типичные. Перешли на посещение разовых концертов в клубах. Если вдруг Otyken сыграет на фестивале в округе от Москве, они точно приедут послушать. Но пока у Otyken заявлено только участие Grelka Fest в Кемеровской области и июльском престижном фестивале «Мир Сибири» в Шушенском (Красноярский край). Туда они не поедут.



Otyken

Участие в шоу «Америка ищет таланты» в текущей ситуации тоже под большим вопросом. Но очень хочется, чтобы эти талантливые музыканты нашли свой ход между льдинами. Они этого достойны.



Otyken

Гуру КЕН

Фото: Михаил БРАЦИЛО